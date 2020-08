पी चिदंबरम ने केंद्र से पूछा सवाल, 'क्या PM-CARES डोनर्स में चीनी फर्म शामिल हैं?'

India

नई दिल्ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पीएम-केयर्स फंड्स की पारदर्शिता, प्रकटीकरण और प्रबंधन पर सवाल करते हुए पूछा है कि क्या पीएम केयर्स फंड डोनर्स की लिस्ट में चीनी फर्म भी शामिल हैं। दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कोविड को राहत देने के लिए PM-CARES फंड के हस्तांतरण का आदेश देने से इनकार कर दिया था।

Who are the donors who gave Rs 3076 crore in

the first five days in March 2020? Do they include Chinese firms?

What is the amount received since April 1, 2020 and who are the donors?