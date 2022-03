ओवैसी ने कहा- बीरभूम में जो कुछ हो रहा उसमें सरकार मुसलमानों को अपने पैदल सैनिकों के रूप में इस्तेमाल कर रही

India

नई‍ दिल्‍ली, 24 मार्च। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हुई‍ हिंसा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। उन्‍होंने कहा बीरभूम में जो कुछ भी हुआ वह दिखाता है कि सरकार मुसलमानों को अपने पैदल सैनिकों के रूप में इस्तेमाल कर रही है। एक ही राजनीतिक दल के दो समूह हिंसा कर रहे हैं जहां बच्चों सहित कई लोग मारे गए हैं निंदनीय है।

Owaisi said – In whatever is happening in Birbhum, the government is using Muslims as its foot soldiers