प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रपति पुतिन ने पत्र लिखकर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शोक व्यक्त किया है वहीं, बांग्लादेश सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बता दें कि 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी की इस महीने ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वह गहरे कोमा में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी बीते करीब 20 दिन से दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल (R&R) में भर्ती थे, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी थी।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश-विदेश के दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक शोक संदेश भेजा है। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा, 'प्रणब मुखर्जी बांग्लादेश के सच्चे मित्र थे, बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में उनके योगदान के लिए उन्हें 2013 में सम्मानित भी किया गया था।'

