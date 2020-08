दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बना ओडिशा, COVID-19 के खिलाफ हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

India

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले अब 30 लाख के आंकड़े के पार पहुंच चुका है। देश में रोजाना अब 60 हजार से अधिक नए मामलों की पुष्टि हो रही है। इसकी एक वजह कोरोना वायरस की टेस्टिंग में तेजी को भी बताया जा रहा है। कई राज्यों में पिछले कुछ महीने से कोरोना वायरस की टेस्टिंग को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस मामले में ओडिशा ने काफी अच्छा काम किया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि ओडिशा देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जहां कोरोना वायरस की टेस्टिंग सबसे अधिक की जा रही है।

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा अब देश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर रोजाना किए जाने वाले कोविड-19 टेस्ट की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ओडिशा में प्रति दिन प्रति एक मिलियन आबादी पर 1,265 टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं इस लिस्ट में प्रति दिन 1,825 कोरोना टेस्ट के साथ गोवा सरकार सबसे ऊपर है। देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए ओडिशा राष्ट्रीय औसत में 580 टेस्ट से आगे है।

