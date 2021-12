1997 में हो चुकी थी परमाणु परीक्षण की तैयारी,3 वजहों से नहीं दी इजाजत, पूर्व PM देवगौड़ा के कई विस्फोटक खुलासे

India

नई दिल्ली, 8 दिसंबर: भारत के वैज्ञानिकों ने मई, 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों से करीब डेढ़ साल पहले 1997 में ही किसी रविवार को इसकी 'तारीख पक्की' कर दी थी। लेकिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उनसे कम से कम एक साल तक इंतजार करने को कहकर इसकी अनुमति नहीं दी। देवगौड़ा का यह विस्फोटक इंटरव्यू उनकी जल्द ही रिलीज होने वाली उनकी बायोग्राफी में छपा है। पूर्व पीएम ने वैज्ञानिकों को मना करने के मुख्य रूप से तीन कारण बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस किताब में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, जिससे दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक की राजनीति में खलबली मच सकती है।

Nuclear test preparations were done in 1997,permission was not given for 3 reasons, many revelations of former PM Deve Gowda