जासूसी के आरोप पर NSO ग्रुप की सफाई, कहा- मीडिया रिपोर्ट वास्तविकता से बहुत दूर

नई दिल्ली, 19 जुलाई: 'पेगासस स्पाइवेयर' के जरिए कई भारतीय पत्रकारों, नेताओं सहित सैकड़ों लोगों की जासूसी करने के दावा करते हुए फोन हैकिंग की खबरों के बीच इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप ने सोमवार को अपनी सफाई पेश की है। ग्रुप ने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और भ्रामक।एनएसओ ग्रुप ने एक बयान साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि फॉरबिडन स्टोरीज की रिपोर्ट गलत धारणाओं और गलत जानकारी से भरी है, जो विश्वसनीयता और हितों के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। ऐसा लगता है कि अज्ञात सोर्स ने ऐसी जानकारी दी है, जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और वास्तविकता से बहुत दूर हैं।

इसके अलावा एनएसओ ग्रुप ने कहा कि इस मामले में पब्लिश रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और कंपनी मानहानि के मुकदमे पर विचार कर रही है। ग्रुप का कहना है कि उनके दावों की जांच करने के बाद हम उनकी रिपोर्ट में लगाए गए झूठे आरोपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। उनके सोर्स ने उन्हें ऐसी जानकारी दी है, जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, जैसा कि उनके कई दावों के लिए सहायक डॉक्यूमेंटेशन की कमी से स्पष्ट है। कंपनी ने आगे कहा कि वास्तव में ये आरोप अपमानजनक और वास्तविकता से बहुत दूर है, ऐसे में एनएसओ मानहानि के मुकदमे पर विचार कर रही हैं।

Cyber intelligence company- NSO Group says the report by Forbidden Stories is “full of wrong assumptions and uncorroborated theories.” The statement says that the report “has no factual basis and are far from reality” #Pegasus pic.twitter.com/RNSQOrqa7w