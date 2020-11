अब मेट्रो ट्रेन के भीतर साइकिल ले जाने की होगी अनुमति, 6 स्टेशन पर मिलेगी ये सुविधा

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोच्चि में मेट्रो ट्रेन के भीतर लोगों को अपनी साइकिल ले जाने की अनुमति दे दी है। कोच्चि मेट्रो के अडिशनल चीफ सेक्रेटरी अल्केश कुमार शर्मा ने कहा कि हमने मेट्रो के भीतर साइकिल को ले जाने की अनुमति दे दी है ताकि लोग अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल करें और मोटर वेहिकल का इस्तेमाल ना करें, इससे ना सिर्फ लोगों के जीवनशैली बेहतर होगी बल्कि पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। लोग फिटनेस और व्यायाम को लेकर जागरूक हैं। ऐसे में इस फैसले से लोग रोजमर्रा के जीवन में साइकिल के इस्तेमाल को अधिक करेंगे।

Cycle around the city to your heart's content. Kochi Metro will allow commuters to carry their cycles with them on the Metro from tomorrow at six stations; Changampuzha Park, Palarivattom, Town Hall, Maharaja's College, Ernakulam South and Elamkulam. #CyclesinMetro #MetroCares pic.twitter.com/iPAb9QRWPs