दर्दनाक! मां का शव ले जाने के लिए नहीं मिली एंबुलेंस, बाइक पर रखकर श्मशान घाट पहुंचा बेटा...देखें Video

oi-Akarsh Shukla

श्रीकाकुलम, 27 अप्रैल। दुनिया में भारत कोरोना वायरस के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है, रोजाना सामने आ रहे तीन लाख नए केसों के चलते अस्पतालों में अब नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। महामारी काल में हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, एंबुलेंस और दवाई की कमी से जूझ रहे हैं तो वहीं, श्मशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

Heartbreaking! In #AndhraPradesh Srikakulam Son and Son-in-law forced to carry the dead body of 50-year-old mother on a bike (suspected #COVIDー19 positive) after failing to arrange an ambulance or any other vehicle. #COVIDSecondWave #COVID19India #AndhraFightCorona pic.twitter.com/a5f2iQDPSL