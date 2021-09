Nipah Virus: कोझिकोड में सरकार ने दी राहत, आज से खुलेंगी दुकानें और लोग कर सकेंगे यात्रा

India

oi-Ankur Sharma

केरल, 15 सितंबर। कोरोना के साथ-साथ निपाह वायरस का आतंक झेल रहे केरलवासियों को आज से फौरी राहत मिली है क्योंकि राज्य सरकार ने बुधवार से सख्त नियमों में कुछ ढ़ील दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि बीते 14 दिनों से कोझिकोड में एक भी निपाह का केस सामने नहीं आने से अब यहां 9वें वार्ड को छोड़कर बाकी सब जगह से कंटेनमेंट जोन हटाया जा रहा है। अब लोग यहां दुकाने खोल सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं।

लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को जरा भी अपनी तबीयत गड़बड़ लगती है या फिर उसे निपाह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उनसे अपील है कि वो लोग घर में ही रहें और बाहर ना निकलें और सारी सावधानी बरतें और तुरंत डॉक्टरों से मिले और स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी समस्या बताएं, प्रशासन हर किसी की मदद करेगा और आज से राज्य में फिर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निपाह संपर्क सूची में शामिल 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है इसका परीक्षण एनआईवी पुणे में किया गया था। आपको बता दें कि केरल में निपाह वायरस के चलते एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी।

जिसके बाद राज्य के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया था और कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया था। गौरतलब है कि केरल में कोरोना वायरस के भी केस बढ़े हुए हैं। ऐसे में निपाह के अटैक ने राज्यवासियों की दहशत और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, प्रशासन की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है कि लोग वायरस से सुरक्षित रहे और इसलिए उसने राज्य में कुछ सख्त कदम उठाए थे, जिसमें अब ढील दी गई है।

State Govt has decided to ease restrictions in containment wards in Chathamangalam(Kozhikode)as no other Nipah virus cases have been reported &the 14-day incubation period is over. 9th ward of Chathamangalam panchayat will remain a containment ward: Kerala Health Min Veena George pic.twitter.com/sWkAmYleu2