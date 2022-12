नए साल में हाथियों से सीखें जीने का तरीका, IAS अफसर ने 5 प्वाइंट में समझाया, देखें Video

एक आईएएस अधिकारी ने नए साल पर संदेश देने के लिए हाथियों के दो वीडियो इस्तेमाल किए हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने 5 प्वाइंट बताए हैं, जिससे बेहतर जीवन जीने का संदेश मिल सकता है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नया साल आने वाला है। इसपर लोगों को तरह-तरह के संदेश मिलने शुरू गए हैं। लेकिन, तमिलनाडु में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने इसके लिए जो वीडियो चुना है और उसके माध्यम से जीवन के सकात्मक पहलू को हमारे सामने रखा है, वह दिल को छू लेना वाला है। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जवाब में कुछ और प्रेरणादायक संदेश देखने को मिल रहे हैं। आईएएस अधिकारी ने यह बताने की कोशिश की है कि हम यदि हाथियों के जीवन पर गौर करें तो उसी से हम अपने जीवन के लिए अच्छे रास्ते निकाल सकते हैं, जिससे हम सेहतमंद भी रह सकते हैं और जीवन की जटिलताओं में उलझने से भी बच सकते हैं।

Bihar के Nalanda में पशु प्रेमी की पहल, Elephant के लिए बनवाए जूते | वनइंडिया | *News

English summary

New Year 2022:A senior IAS officer of Tamil Nadu cadre has given 5 life messages for the new year 2023 by sharing the video of elephants