कितनी संपत्ति के मालिक हैं वीडियोकॉन के चेयरमैन Venugopal Dhoot, जिन्हें ICICI लोन केस में CBI ने किया अरेस्ट?

Venugopal Dhoot net worth 2022: वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धुत भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के शिकंजे में आ चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के बाद सीआईबाई ने धूत को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला आईसीआईसीआई बैंक के लोन से धोखाधड़ी करने से जुड़ा है। मामला करीब 12 साल पुराना है, लेकिन इसकी वजह से भारत का एक अरबपति कारोबारी अर्श से फर्श पर आ चुका है। जानिए किस बिजनेसमैन से जुड़े रहे हैं वेणुगोपाल धूत और उनकी संपत्ति की क्या स्थिति है।

