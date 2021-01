उमर अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल, कहा- हम अभी तक मॉक ड्रिल क्यों कर रहे हैं?

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Omar abdullah questions on Corona vaccine भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को उसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और अब जनता सरकार की तरफ टीकाकरण अभियान को शुरू करने की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठी है। वैक्सीन को मंजूरी मिल जाने के बाद इसको लेकर सियासत और विपक्षी दलों की बयानबाजी लगातार हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे। उसके सपा के नेता अखिलेश यादव का बयान सुर्खियों में रहा था और अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं।

मंजूरी मिलने के बाद हम मॉक ड्रिल क्यों कर रहे हैं?

उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि देश में दो कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है तो फिर अभी भी हम मॉक ड्रिल क्यो कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिले 4 दिन से उपर का समय हो गया है, लेकिन फिर देश में मॉक ड्रिल क्यों हो रही है, जबकि अन्य देशों में वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के कुछ घंटों के अंदर ही टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया गया था तो फिर हम अभी तक क्यों रूके हुए हैं?

Why are we still doing mock drills? The vaccines were given emergency approval more than 4 days ago. Many other countries started administering the first doses within hours of granting emergency approval. What’s the hold up now? https://t.co/D12MvXU5qj