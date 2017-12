पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी नेवी डे की बधाई, अपनी आवाज में शेयर किया ये वीडियो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेवी डे के मौके पर आज नौसेना कर्मियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने भी ट्वीट करके भारतीय नौसेना को शुभकामनाएं दी हैं। कोविंद ने ट्वीट कर कहा, 'नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना के अधिकारियों तथा नौसैनिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. हमारी समुद्री सरहदों और व्यापारिक जलमार्गों की सुरक्षा तथा आपदाओं के समय देशवासियों की सहायता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए देश को आप पर नाज है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के ट्विटर अकाउंट से भी नेवी के अधिकारियों, कर्मियों और उनके परिवारों समेत देश को बधाई देता हुआ ट्वीट किया गया कि वह देश हित में सभी चुनौतियों और धमकियों से रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं.' इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया, इस वीडियो में उन्होंने ही आवाज दी है।

On Navy Day, greetings to all navy personnel and their families. pic.twitter.com/O36rKhnC4I