राजनीतिक 'कलाबाजी' में धुरंधर हो चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पूरी सियासी कुंडली देखिए

नई दिल्ली, 28 सितंबर: पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को काफी मायूस करके उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वह 72 दिन से ज्यादा इस पद पर भी नहीं टिक पाए। जबकि, प्रदेश में पार्टी उसी रास्ते चलती दिखी जिसपर सिद्धू ने उसे चलाने की कोशिश की है। कैप्टन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, सिद्धू को भरोसे में लेने के बाद ही चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वहां का ताज दिया गया। मंत्री-उपमुख्यमंत्री बनाने में भी सिद्धू की ही चलती रही। लेकिन, सिद्धू ने अचानक पार्टी चीफ का पद छोड़कर कांग्रेस आलकमान को फिर से नए संकट में डाल दिया है। अब तो न उसके पास अमरिंदर हैं और ना ही सिद्धू वह जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। हम आपको बताते हैं कि कैप्टन ने उन्हें 'अस्थिर' बताया है तो इसकी वजह क्या है ?

English summary

Navjot Singh Sidhu has done a lot of acrobatics in the politics of almost one and a half decades from bjp to congress and Badal to Amrinder