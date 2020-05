पोखरण-2 की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने वाजपेयी के राजनीतिक नेतृत्व को किया याद

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई, 1998 को पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण की 22वीं वर्षगांठ पर देश के वैज्ञानिकों को सलाम किया है। उन्होंने साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को भी याद किया। न्यूक्लियर टेक्नॉलजी में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हमारा राष्ट्र उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रहे हैं। हमें 1998 में इसी दिन हमारे वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि याद है। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था।'

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक नेतृत्व को सलाम किया है। अपने 'मन की बात' कार्यक्रम से जुड़े एक वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, '1998 में पोखरण परीक्षण ने ये भी दिखाया कि एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व किस प्रकार का फर्क ला सकता है। 'मन की बात' के एक प्रोग्राम में मैंने पोखरण, भारतीय वैज्ञानिकों और अटल जी के उल्लेखनीय नेतृत्व में ये बातें कही थीं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक आज दुनिया को कोरोना से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने लिखा, 'दुनिया को COVID-19 से मुक्त बनाने के प्रयास में तकनीक बहुत मददगार रही है। मैं कोरोना वायरस को हराने के लिए नए तरीकों पर रिसर्च और इनोवेशन में आगे रहने वालों को सलाम करता हूं। इस ग्रह को और भी स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करते रहेंगे।'

वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, '1998 के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर साथी नागरिकों को बधाई। इस अवसर पर हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिक समुदाय के अतुलनीय योगदान का जश्न मनाते हैं।'

