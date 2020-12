25 दिसंबर को जारी होगी किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त, PM मोदी जारी करेंगे फंड

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Pm kisan samman nidhi yojana पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi yojana) की सातवीं किस्त रिलीज करेंगे। सातवीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों को 25 दिसंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का वित्तीय लाभ देंगे। ये जानकारी पीएमओ की तरफ से दी गई है।

6 राज्यों के किसानों से भी बात करेंगे पीएम मोदी

पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम मोदी 18000 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6 राज्यों के किसानों से बातचीत भी करेंगे। किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई अन्य योजनाओं को लेकर किसान पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहेंगे।

PM Modi will also have a conversation with farmers from 6 different states during the event. The farmers will share their experiences with PM-KISAN & also on various other initiatives taken by govt for farmers' welfare. Agriculture Minister will also be present: PMO https://t.co/zySkySBiH9