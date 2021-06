India

नई दिल्‍ली, 2 जून। पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर देश छोड़कर फरार हुआ भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को कुछ दिनों पहले डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे भारत लाने की कोशिशें की जा रही है। बताया जा रहा है कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक डेट पर एंटीगुआ से निकलकर डोमनिका गया था और वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से वो 'मिस्‍ट्री गर्ल' जिसका नाम बबारा जराबिका है गायब बतायी जा रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि चोकसी को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर बबारा ही डोमिनिका स्थित एक फ्लैट पर ले गई जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया गया। अब इस पूरे मामले में मेहुल चोकसी की पत्‍नी प्रीति चोकसी का बयान आया है। जानिए क्‍या कहा है प्रीति चोकसी ने।

My husband has many health issues. He is an Antiguan citizen & enjoys all rights, protection as per Antigua and Barbuda constitution. I've full faith in the rule of law of the Caribbean nations. We await his safe and rightful return to Antigua at the earliest: Priti Choksi to ANI

Priti Choksi, the wife of fugitive diamantaire Mehul Choksi who is at the heart of an extradition attempt after his arrest in Dominica, has said the “mystery woman” with her husband was not the “femme fatale” being portrayed in media and often accompanied Choksi on walks at the beach.