'हम बहुमत नहीं ला सकते, इसलिए आप फिर से प्रधानमंत्री बनें', जब मुलायम सिंह यादव ने PM मोदी को दिया आशीर्वाद

मुलायम सिंह यादव का संसद लोकसभा का आखिरी भाषण: समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) का लंबी बीमारी के बाद सोमवार 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष के थे। मुलायम सिंह यादव का काफी वक्त से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ-साथ भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनका लोकसभा में दिया आखिरी संबोधन का वीडियो वायरल है। फरवरी 2019 में लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। अपने संबोधन में मुलायम सिंह यादव ने कहा था, ''मैं ये भी चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बनें।''

यहां देखें मुलायम सिंह का वीडियो

#WATCH | From ANI archives - The life and times of Samajwadi Party supremo and former Uttar Pradesh CM Mulayam Singh Yadav pic.twitter.com/Ze40gJoero

Mulayam Singh Yadav Ji distinguished himself in UP and national politics. He was a key soldier for democracy during the Emergency. As Defence Minister, he worked for a stronger India. His Parliamentary interventions were insightful and emphasised on furthering national interest. pic.twitter.com/QKGfFfimr8