बेंगलुरू, 14 फरवरी। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कालेज में शुरू हुए हिजाब विवाद का असर अब पूरे भारत में नजर आ रहा है। इसको लेकर जहां राजनीतिक संगठन और देश के लोग दो धड़ों में बंट गए हैं वहीं इस मुद्दे पर पाकिस्‍तान अन्‍य कुछ विदेशी देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में महिला लिबरेशन की महिला नेता ने हिजाब बैन का विरोध करते हुए इसकी तुलना ब्रेस्‍ट टैक्‍स से कर दी है। आइए जानते हैं ये 'मुलक्करम' या ब्रेस्ट टैक्स क्‍या है?

English summary

ulakkaram' or breast tax, which has been mentioned by the leader of the Women's Liberation Party in the midst of the hijab controversy