धोनी का नया लुक वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर आई मजेदार मीम्स की बाढ़, आप भी देखें

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से अपनी हेयर स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार फिर वो अपने नए लुक को लेकर चर्चाओं में आए हैं, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बन रहे हैं। धोनी का नया लुक एक संन्यासी के जैसा है, जिसके बाद उनकी फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। धोनी की नई फोटो को आईपीएल के आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने शनिवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वो एक बौद्ध भिक्षु के रूप में दिखाई दिए।

शेयर की गई फोटो में धोनी ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए है, जिसने वो बौद्ध भिक्षु की तरह दिखाई दे रहे हैं। धोनी एक जंगल में पेड़ के तने पर बैठे दिखाई दे रहे है। फोटो पर एक कैप्शन दिया गया है कि धोनी का नया अवतार इंटरनेट पर सनसनी मचा सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?, जिसके बाद धोनी की वायरल फोटो पर जमकर मीम बन रहे हैं। आप भी देखें..

Monk like patience . warrior like spirit.

I see no difference. He has always been a monk, even on the field! 😄 pic.twitter.com/kJ0SWgBZOf

Dhoni on the field

दरअसल, रविवार को जब ये फोटो वायरल हुई तो सबसे पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया। सोशल मीडिया पर उनके फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे थे, लेकिन इसके बाद इस तस्वीर के पीछे की कहानी साफ हो गई, जब स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया, जो आईपीएल के 14वें सीजन से जुड़ा था। धोनी के नए लुक का वीडियो आईपीएल का एक एड शूट था।

