जम्मू कश्मीर: घाटी में 2020-2022 के बीच 9 कश्मीरी पंडितों की हुई हत्या, सबसे अधिक मौत इस साल

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 2020 से 2022 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटी में मारे गए कश्मीरी पंडितों की कुल संख्या 9 है।

oi-Pallavi Kumari

jammu and kashmir Kashmiri Pandits: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि 2020 से 2022 के दौरान कश्मीर घाटी में कुल नौ कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है। नौ में से, कश्मीरी राजपूत समुदाय का एक व्यक्ति सहित चार कश्मीरी पंडितों को 2022 में मारा गया। चार को 2021 में और एक को 2020 में मार दिया गया था। कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल को एक लिखित उत्तर देते हुए बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये आंकड़ें दिए।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि सरकार की "आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि आतंकवादी हमलों में 2018 में 417 से 2021 में 229 तक "काफी गिरावट" आई है।

