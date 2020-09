30 लाख से अधिक मरीजों ने दी कोरोना वायरस को मात, जानिए कितने सीरियस हैं एक्टिव मामले

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, शुक्रवार को सामने आए नए मामलों ने पिछले सभी दैनिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर को कुल 83,341 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 1096 लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में एक्टिव मामलों से कहीं अधिक संख्या कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की है। एक आकड़ें के मुताबिक कोरोना वायरस से ठीक हुए कुल रोगियों की संख्या अब 30 लाख के पार पहुंच गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 83,341 नए कोरोना मरीजों के साथ अब देश में कुल संख्या 39 लाख से अधिक हो गई है। वहीं, देश में अब तक 30 लाख 37 हजार 152 लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि देश में 8,31,124 सक्रिय मामले हैं। इसके चलते अब मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 77.15 फीसद हो गई है वहीं कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.75 फीसद हो गई है।

With a higher number of patients getting cured, India’s total recoveries surpass 30 lakh. Less than 0.5% of total number of patients on ventilators, 2% in ICUs & less than 3.5% on Oxygen Support: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Vcy5MGWUvn