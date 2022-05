चीन चालाकी से बना रहा पैंगोंग झील के पास दूसरा पुल, विदेश मंत्रालय ने कहा- निगरानी कर रहा भारत

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 19 मई: लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही देश इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझा रहे हैं। इस बीच चीन की एक बार फिर से साजिश सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पैंगोंग झील पर एक और विशाल पुल बना रहा है, जिस पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने अपना बयान दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पार एक पुल बन रहा है, उन्हें यकीन नहीं है कि यह दूसरा पुल है या मौजूदा का विस्तार किया जा रहा है। अपने बयान में अरिंदम बागची ने कहा कि हमने इस पुल या दूसरे पुल पर रिपोर्ट देखी है... हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। बेशक हमें लगता है कि यह इलाका कब्जा कर लिया गया था। हम इस तरह के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस बारे में चीनी पक्ष के साथ राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर बातचीत कर रहे हैं।

#WATCH | We have seen reports on this bridge or a second bridge... we are monitoring the situation. Of course, we always felt it was occupied...Talks on with the Chinese side: MEA spox Arindam Bagchi on reports of another bridge at Pangong Lake pic.twitter.com/h3LcE0astU