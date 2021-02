India

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि भारत-चीन सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों में संवाद का दौर जारी है। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब चीन-भारत सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी इलाके में जारी संघर्ष को कम करने के लिए स्पष्ट और गहन चर्चा की है। अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक भारत और चीन एक बार फिर से वरिष्ठ कमांडर स्तर की बैठक के अगले दौर को आयोजित करने के लिए सहमत हुए हैं।

गौरतलब है कि पिछले एक साल से पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच कई बार दोनों देशों की सेनाएं आमने आमने आ गई हैं। पिछले वर्ष 15-16 जून, 2021 की रात दोनों देशों की सेनाओं में हुए हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस मामले से निपने के लिए दोनों पक्षों की ओर से कई बार वरिष्ठ कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक दोनों ही देश अगले दौर की वार्ता को लेकर लगातार संपर्क में हैं।

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमारा उद्देश्य पश्चिमी क्षेत्र में भारत और चीन LAC के सभी तनाव वाले बिंदुओं से सेनाओं की वापसी सुनिश्चित करना और शांति बहाल करना है। हम प्रारंभिक तिथि में इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए भारत और चीन राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ चर्चा जारी रखेंगे। बता दें कि अब तक हुई कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों ने संघर्ष वाले इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने के बारे में बातचीत की थी। हालांकि आंतिम बार दोनों देशों के बीच वार्ता 6 नवंबर को हुई थी लेकिन अब तक यह आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए चीन के अड़ियल रवैये को जिम्‍मेदार माना जा रहा है।

