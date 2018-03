अमिताभ बच्चन की सेहत बिगड़ी, जोधपुर में कर रहे थे 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' की शूटिंग

Amitabh Bachchan Falls ill during Thugs of Hindostan shooting | FilmiBeat

जोधपुर। अभिनेता अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो गई है। अमिताभ जोधपुर में 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' की शूटिंग कर रहे थे जब उनकी सेहत खराब हुई। कहा जा रहा है कि अमिताभ ने रात भर फिल्म की शूटिंग की जिसके कारण उनकी सेहत बिगड़ गई। एक विशेष विमान से अमिताभ के डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए मुंबई से जोधपुर पहुंच चुकी है। अमिताभ आराम कर वापस शूटिंग पर लौट सकते हैं।

अमिताभ बच्चन अपनी आने वाली फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में हैं। फिल्म की शूटिंग के वक्त उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कहा जा रहा है कि अमिताभ रात भर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और रात तीन बजे वो अपने होटल पहुंचे। इसके दो घंटे बाद ही अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है।

अमिताभ बच्चन ने सुबह 5 बजे लिखे अपने ब्लॉग में भी लिखा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने लिखा कि सुबह उनकी डॉक्टर की टीम जांच के लिए आएगी और उन्हें स्वस्थ्य करेगी। उन्होंने लिखा वो फैंस को सेहत के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अमिताभ बच्चन ने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा कि अब उन्हें सो जाना चाहिए। अमिताभ ने लिखा, 'अभी-अभी काम से लौटा... बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जोधपुर सो गया है और अब थोड़ी देर में मुझे भी सो जाना चाहिए।'

T 2741 - 4:51 AM .. and just back from work .. ! बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता

the city Jodhpur sleeps .. and so shall I in a while after connecting with the well wishers .. love🙏🙏🙂🌹🌹 pic.twitter.com/2bsjzkLp3U