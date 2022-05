मिलिए पाव भाजी वाले मितेश गुप्ता से जिन्होंने अपनी कमजोरी को बनाया ताकत , IAS सोनल भी हुई मुरीद

India

मुंबई, 19 मई। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है , जिसके चलते इंसान हर Impossible चीज को Possible कर सकता है। इसकी ताजी मिसाल है मुंबई में पावभाजी का ठेला लगाने वाले मितेश गुप्ता, जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और वो लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। आपको बता दें कि मितेश गुप्ता का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पावभाजी बनाते दिख रहे हैं, वो भी बिना किसी की मदद के, अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है तो दोस्तों, खास बात ये है कि मितेश गुप्ता का एक हाथ नहीं है।

English summary

IAS Officer Sonal Goel shared an inspiring story of a specially-abled man making pav bhaji after losing his hand in an accident. here is video, please have a look.