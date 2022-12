कौन हैं मिर्जापुर की सानिया मिर्जा, जो बनेंगी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट, पिता हैं टीवी मकैनिक

एनडीए परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल कर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी। सानिया मिर्जा हिंदी मीडियम की छात्रा हैं और उनके पिता एक एक टीवी मकैनिक हैं।

Mirzapur Sania Mirza: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। सानिया मिर्जा का ये बचपन का सपना था, जो अब सच हो गया है। मिर्जापुर के एक टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने जा रही है, ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की है। सानिया मिर्जा ने कहा, "मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी से बहुत प्रेरित थी और उन्हें देखकर मैंने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि युवा पीढ़ी किसी दिन मुझसे भी प्रेरित होगी।''

