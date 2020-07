CRPF के 82वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- और अधिक ऊंचाइयां हासिल करें

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 82वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित थाह ने जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है। इस बल के साहस और व्यावसायिकता की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। आने वाले वर्षों में सीआरपीएफ और भी अधिक ऊंचाइयां हासिल करे।

पीएम मोदी ने कब-कब जवानों के बीच पहुंचकर सबको चौंकाया ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ वीरता, साहस और बलिदान का पर्याय है। समय-समय पर सीआरपीएफ ने देश को गौरवान्वित किया है। कोरोना वायरस के दौरान समाज की सेवा के लिए उनका समर्पण अद्वितीय है। मैं अपने बहादुर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामना देने के लिए लाखों भारतीयों के साथ शामिल हूं।

Greetings to all @crpfindia personnel on the 82nd Raising Day of this outstanding Force. CRPF is at the forefront of keeping our nation safe. The courage and professionalism of this force are widely admired.

May the CRPF achieve even greater heights in the coming years.