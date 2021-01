Delhi School Reopening: 'खुश हूं कि दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए', शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट

India

Delhi School Reopening Today Update News: कोरोना काल के कई महीनों के लंबे ब्रेक के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज (सोमवार) 18 जनवरी को स्कूल खुल गए हैं। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोले गए हैं। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि वो आज बहुत खुश हैं कि दिल्ली में फिर से स्कूल खुल गए हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ''कक्षा 10वीं और 12वीं के उन छात्रों को शुभकामनाएं, जो 10 महीने बाद आज अपने स्कूल जाने वाले हैं। (हालांकि यह केवल सीमित उद्देश्य के लिए और कोविड-10 प्रोटोकॉल के साथ है...) लेकिन फिर भी...मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं।''

वहीं हरकोर्ट बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल नीरा राव ने कहा, ''जिस तरह से छात्र कक्षाओं में सीखते हैं, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान ऐसी बातचीत संभव नहीं है। सिलेबस कम हो जाने के बावजूद, बोर्ड परीक्षाएं पास आ रही हैं और हम छात्रों को संशोधन में मदद कर सकेंगे।''

