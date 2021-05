India

मुंबई, 26 मई। आप भी कभी-कभी सोचते होंगे कि फ्लाइट में इकॉनॉमिक क्‍लास की जगह बिजनेस क्‍लास में सफर किया जाए। जो बिजनेस क्‍लास से सफर करता है वो सोचता है कि चार्टर्ड विमान में मौका मिले तो क्‍या ही कहना। ये सारी ख्‍वाहिशें तो एक हद तक पूरी भी हो जाएं लेकिन जरा सोचिए अगर इकॉनॉमिक क्‍लास की टिकट में 360 सीटों वाले बड़े बोइंग विमान (बोइंग 777) में आपको अकेले सफर करने का मौका मिले तो? यकीनन आप खुद को किसी राजा से कम नहीं समझेंगे। मुंबई के एक शख्‍स के साथ ऐसा हुआ है। आगे की बात करने से पहले आपको बता दें कि 180 टन वजन वाला बोइंग 777, दुनिया का सबसे बड़ा दो इंजन वाला जेट है। अगर वो मुंबई से दुबई जाता है तो 17 टन इंधन लगेंगे जिसकी कीमत लगभग 8 से 9 लाख रुपए बैठेगी।

A man paid Rs 18,000 for a flight ticket and travelled as the only passenger onboard an Emirates flight from Mumbai to Dubai on May 19.