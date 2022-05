बांध की दीवार पर चढ़कर 'खतरों का खिलाड़ी' बन रहा था युवक, पैर फिसला तो धड़ाम से गिरा, सारी हेकड़ी निकली, VIDEO

India

oi-Love Gaur

बेंगलुरु, 23 मई: दक्षिण भारत के कई हिस्सा में बारिश से मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। ऐसे में वहां कई जगह तो ऐसी है, जहां बारिश के बाद बांध पानी से भरने लगे हैं और ओवरफ्लो पानी बांधों की दीवार से झरने के तौर पर बह रहे हैं, जो अब लोगों का पिकनिक स्पॉट बन चुका है, लेकिन ऐसे पिकनिक स्पॉट पर कुछ लोगों की हरकत उनकी जान पर भारी पड़ जाती है। यह इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कर्नाटक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बांध की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, ऐसे में उसके साथ हुआ हादसा लोगों के लिए एक सबक बन गया है। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।

थ्रील और एडवेंचर युवक को पड़ा भारी! थ्रील और एडवेंचर के नाम आजकल के युवा अक्सर गलती कर बैठते हैं। वो ऐसा कुछ भी करने से पहले उसके साइड इफेक्ट के बारे में एक सेकंड सोचे तो हो सकता है कि वो इस तरह की जानलेवा हरकत ना करें। अब कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में श्रीनिवास सागर बांध की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते वक्त एक युवक गलत स्टंट का शिकार हो गया और सीधे 50 फीट ऊंची दीवार से औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्टंट का शौकीन युवक औंधे मुंह गिरा वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक बांध की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दीवार पर तेज रफ्तार से पानी का झरना बह रहा है, यहां तक की उसके आसपास के लोग उसे नीचे आने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन स्टंट के शौकीन युवक पर इसका कोई असर नहीं है। ऐसे में बांध की दीवार पर आधा चढ़ने के बाद शख्स अपना बैलेंस खोने लगता है, फिर उसका पैर फिसल जाता है तोकरीब 30 फीट की ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से आकर गिरता है। गंभीर रूप से घायल युवक बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती दिल दहला देने वाली इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जैसे युवक नीचे गिरा उसे दो-तीन लोगों ने संभाला। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक पूरी तरह से बेसुध हो चुका है और उठ भी नहीं पा रहा। बताया जा रहा है कि नीचे गिरने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज किया जा रहा है। युवक के खिलाफ केस दर्ज जानकारी के मुताबिक बांध प्रशासन की मनाही के बाद भी युवक श्रीनिवास सागर डैम की दीवारों पर चढ़ गया था। उसे स्पष्ट रूप से किसी भी तरह का स्टेंट नहीं करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने नियमों की अनदेखी करते हुए अपने स्टंट को अंजाम देने की कोशिश की। वहीं लोकस पुलिस ने प्रशासन के आदेशों के उल्लंघन करने के आरोप में युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। घटना के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इन वीडियो को देखने के बाद लोग इससे सबक लेंगे और इस तरह की गलती करने से खुद को बचाएंगे।(खबर के अंत में देखें Video)

A man fell down the wall of Srinivasa Sagara Dam in #Chikkaballapur and got injured while he was attempting to scale the wall. Reports @dpkBopanna pic.twitter.com/KUpU1NRgyR — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 23, 2022

Youth who recklessly climbed the wall of the Srinivasa Sagar Dam in Chikkaballapur falls nearly 30 feet down, lands himself in the Hospital with serious injuries. Cops have registered a case against him. pic.twitter.com/00tTPbXwd3 — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) May 23, 2022

'तूफानी चाचा' ने बाइक पर किया खतरनाक स्टंट, Video वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 26 हजार का चालान

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary man from Karnataka fell to ground while trying to climb wall of dam in Chikkaballapura stunt video viral

Story first published: Monday, May 23, 2022, 13:16 [IST]