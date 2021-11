Watch Video: युवक का पागलपन, शेर के बाड़े में घुसने की कोशिश, नीचे खड़ा Lion कर रहा था इंतजार

India

oi-Akarsh Shukla

हैदराबाद, 24 नवंबर। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में बीते मंगलवार एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां एक 31 वर्षीय शख्स ने अफ्रीकन शेर के बाड़े में कूदने की कोशिश की लेकिन समय रहते हुए जूलॉजिकल पार्क के कर्मचारियों द्वारा बचा लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि शख्स खतरनाक शेर के काफी करीब पहुंच गया है। वीडियो में लोग हल्ला मचाते सुने जा सकते हैं।

A man was enters into the #Lion enclosure, walking on the boulders of #AfricanLion moat area, at #NehruZoologicalPark, #Hyderabad.

The person was rescued and caught by the #zoo staff and handed over to Bahadurpura police. pic.twitter.com/RO3TW2fh3G