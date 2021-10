UP में प्रियंका ने 40 फीसदी महिलाओं को टिकट देने का किया है वादा, TMC बोली- ममता पहली ही कर चुकी हैं

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली,, अक्टूबर 20। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 40 फीसदी महिलाओं को टिकट देगी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये फैसला लेने वाली कांग्रेस देश की पहली पार्टी होगी। प्रियंका के इस दावे को टीएमसी ने खारिज कर दिया है और कहा है कि ममता बनर्जी पहले ही ऐसा वादा कर चुकी हैं।

2019 लोकसभा चुनाव में ममता ने 40 फीसदी महिलाओं को दिए थे टिकट- TMC

प्रियंका गांधी के दावे पर टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी नकल कर रही है। टीएमसी ने कहा है कि सबसे पहले ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने का ऐलान किया था और टिकट दिया भी था तो ऐसे में कांग्रेस का ये दावा गलत है कि ऐसा करने वाली वो पहली पार्टी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस ऐलान को एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बुधवार को टीएमसी ने इसका क्रेडिट खुद को लेते हुए मामले में नया मोड़ ला दिया।

Amid such dire times, @INCIndia is understandably trying to emulate and one can only hope that this is genuine and not tokenism. If they are to be taken seriously, they must give 40% seats to women in states other than UP as well. (2/2)