India

oi-Ankur Kumar

मुंबई। महाराष्‍ट्र में कोरोना के मामलों में काफी तेजी आई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्‍ट्र में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की पाबंदियां फिर से लौट आई हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने भीड़भाड़ वाले सभी तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा 8 दिन का अल्टिमेटम दिया और कहा कि लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के अमरावती मंडल के 5 जिलों में सोमवार शाम से 1 हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। पुणे और नासिक में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल-कॉलेज 28 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं।

महाराष्‍ट्र के बुलढाना जिले के एडीएम दिनेश गीते ने कहा कि सुबह 8 बजे से 3 बजे के बीच आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं है। गीते ने कहा कि ने कहा कि बुलढाणा जिले के 5 इलाकों ( बुलढाणा शहर, चिखली, खामगांव, देउलगांव राजा और मल्कापुर बुलढाना) में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले दर्ज किए गए हैं। हमने पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है। लोगों को ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए ही बाजारों में जाने की इजाजत है। कोई भी समारोह अब प्रशासन के इजाजत के बगैर नहीं होगा।

Essential services will be permitted between 8 am and 3 pm. Strict action will be taken against people who would violate the guidelines. Home isolation is not permitted: Buldhana ADM Dinesh Geete