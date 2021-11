पूरा मैरिज गार्डन जलकर खाक हो गया, लेकिन 'भाई' ने नहीं छोड़ी अपनी प्लेट, जानिए कहां का है ये Viral Video

India

oi-Love Gaur

मुंबई, 30 नवंबर: आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी 'मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में', लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एक वीडियो में आप इसे देख भी सकते हैं। हाल ही में इंटरनेट में एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जिसमें शादी में आए मेहमान बिना किसी टेंशन के खाना खाने में लगे हुए हैं, जबकि उनके पीछे थोड़ी दूर पर टैंट में भीषण आग लगी हुई है। खाने के इतने शौकीन लोगों को देखकर सोशल मीडिया यूजर भी चौंक गए हैं, ऐसे में जानिए कहां की है यह घटना?

Viral | Even as fire ravaged Ansari Marriage ground in Bhiwandi last night, people seem to have enjoyed their dinner in a marriage reception held in the same compound. pic.twitter.com/xTltjlSS0h