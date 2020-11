शहीद की मां से मुस्लिम डॉक्टर ने नहीं लिए इलाज के पैसे, सोशल मीडिया पर बने हीरो, महाराष्ट्र के मंत्री ने कही ये बात

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा है कि औरंगाबाद के रहने वाले डॉक्टर अल्ताफ शेख (Altaf Shaikh) ने शहीद की मां के इलाज करने के लिए अपनी फीस यानी पैसे नहीं लिए हैं। अशोक चव्हाण द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो ट्विटर पर चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर लिखा है कि सारे मुस्लिम ऐसे ही होते हैं, लेकिन आजकल हर जगह उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अपने ट्वीट में अशोक चव्हाण हिंदू-मुस्लिम शब्द का कोई जिक्र नहीं किया है।

फोन कर मंत्री अशोक चव्हाण ने डॉक्टर को कहा थैंक्स

अशोक चव्हाण ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "औरंगाबाद के डॉक्टर अल्ताफ एक बुजुर्ग महिला का इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान जब उन्हें पता चला कि वह एक शहीद जवान की मां हैं, तो उन्होंने इलाज की फीस लेने से इनकार कर दिया। देश की सेवा में लगे ऐसे नायकों के प्रति उनकी इस भावना को देखकर मैंने खुद उन्हें फोन कर उनकी सेवा और संवेदनशीलता के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है।'' वीडियो में डॉक्टर शहीद की मां को लगे लगाते दिख रहे हैं जिसके चलते वह भावुक हो गई हैं। वीडियो में पीछे से बॉलीवुड का एक गाना चल रहा है।

Dr. Altaf from Aurangabad was treating an old lady, as he understood that she is the mother of a Martyr he waved his fee. Seeing this humble gesture I Personally called the Dr to thank him for his service & sensitivity towards the heroes who have served our nation. pic.twitter.com/HKQBicO3AQ