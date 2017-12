चैरिटी इवेंट की तस्वीर डालने पर ट्रोल हुईं सीएम फडणवीस की पत्नी, कहा, 'मैं हिंदू हूं और...'

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अम्रुता फडणवीस को ट्विटर पर एक तस्वीर डालने पर लोगों की बातें सुननी पड़ी। अम्रुता ने ट्विटर पर क्रिसमस चैरिटी इवेंट की एक तस्वीर डाली थी जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और सवाल उठाने लगा। लोगों ने कहा कि वो क्रिसमस के चैरिटी इवेंट को प्रमोट कर रहीं हैं और ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रही हैं।

अम्रुता ने बच्चों के साथ एक क्रिसमस चैरिटी इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की थीं। लेकिन लोगों को ये रास नहीं आया कि इवेंट एक ईसाई त्योहार के नाम पर था। उनकी फोटो पर कई लोगों ने लिखा कि ऐसा उन्होंने दीवाली के वक्त क्यों नहीं किया। एक ने लिखा कि 'महाराष्ट्र में ईसाई धर्म के इवेंट को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? शिवाजी जयंती के वक्त ये जश्न क्यों नहीं होता?'

इन ट्रोल्स का जवाब देते हुए सीएम की पत्नी ने लिखा, 'मैं एक हिन्दू हूं और कई लोगों की तरह, मैं अपने देश का हर त्यौहार मनाती हूं और यह एक व्यक्तिगत पसंद है। हम अपने देश की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह हमारे देश, धर्म और मानवता के प्रति हमारे प्यार को कमजोर नहीं करता है।'

अम्रुता ने आगे लिखा, 'एक हिंदू नागरिक के रूप में मैं अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा एकजुट होने और सद्भाव लाने की कोशिश करूँगी।' अम्रुता ने कहा कि इस तस्वीर को काफी गलत तरीके से देखा गया है।

