Mahalaya Amavasya 2021: 'महालया अमावस्या' आज, PM मोदी ने दी शुभकामनाएं, जानें महत्व

Ankur Sharma

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर। आज 'महालया अमावस्या' है, आज के दिन पितृ विसर्जन का समापन होता है तो वहीं दूसरी ओर आज के अगले दिन शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इसी वजह से आज का दिन बड़ा पावन है। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने ट्वीट किया है कि 'शुभ महालया! हम मां दुर्गा के सामने शीश झुकाते हैं और पूरी पृथ्वी के लोगों को स्वस्थ रखने की प्रार्थना करते हुए अपने नागरिकों के कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, मैं सभी के खुशहाल और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।'

महालया अमावस्या को नार्थ के लोग सर्वपितु अमावस्या कहते हैं। आज के दिन जिन पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है उनका भी श्राद्ध किया जाता है। आज के दिन को पितृ विसर्जन कहा जाता है और आज के बाद पितृपक्ष का महीना खत्म होता है। ' महालया अमावस्या' बंगाल में काफी धूम-धूम से मनाया जाता है क्योंकि आज से यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। दक्षिण राज्यों में भी इस दिन का बड़ा मान है। कर्नाटक में तो आज के दिन स्कूल-कॉलेज और दुकानें बंद रहती हैं।

