नई दिल्‍ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में 7 नवंबर को पहली बार कमांडेंट मोटिवेशन अवॉर्ड दिया गया है। इस पहले अवॉर्ड के हकदार बने शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज जिनकी शोपियां में आतंकियों ने हत्‍या कर दी थी। लेफ्टिनेंट फैयाज की मई 2017 में उस समय आतंकियों ने हत्‍या कर दी थी जिस समय वह अपने रिश्‍तेदार के घर एक शादी में हिस्‍सा लेने गए थे। ले. फैयाज के अलावा राजपूताना राइफल्‍स रेजीमेंट ट्रॉफी और सिल्‍वर मेडल से एनडीए के 139वें कोर्स के कैडेट विजय बहादुर को सम्‍मानित किया गया है।

साल 2017 में ले. उमर फैयाज को आतंकियों ने किडनैप कर लिया था। ले. फैयाज छुट्टी पर शोपियां के बटपोरा स्थित अपने घर आए थे। 10 मई 2017 को आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उन्‍हें पड़ोस के गांव हरमैन ले जाया गया और यहीं पर उनकी हत्‍या कर दी गई। लेफ्टिनेंट फयाज का गोलियों से छलनी शव पुलिस और सेना की सर्च टीम को मिला था। वह अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे और राजपूताना राइफल्‍स के साथ तैनात थे। ले: फैयाज आज न सिर्फ देश के युवाओं बल्कि कश्‍मीर के उन तमाम युवाओं के भी आदर्श बन गए हैं जो सेना में जाना चाहते हैं। ले: उमर फैयाज आर्मी गुडविल स्‍कूल के पढ़े हुए थे।

First Commandant’s Motivation Award – Lt. Ummer Fayaz, Rajputana Rifles Regiment Trophy & Silver Medal has been awarded to Cadet Vijay Bahadur of 139 National Defence Academy course on 7th November.

Lieutenant Ummer Fayaz was kidnapped and killed by terrorists in 2017. pic.twitter.com/qbJriqeW5N