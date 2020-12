ओम बिरला ने की एसएल धर्मे गौड़ा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

India

बेंगलुरु। SL Dharmegowda Death कर्नाटक विधान परिषद (Karnataka Legislative Council) के डिप्टी चेयरमैन एसएल धर्मे गौड़ा (SL Dharmegowda) की मौत पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने शोक प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। आपको बता दें कि एसएल धर्मे गौड़ा का शव मंगलवार को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में एक रेल की पटरी के किनारे मिला। पुलिस को शक है कि उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं मर्डर के एंगल से भी जांच की जा रही है।

परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं- ओम बिरला

एसएल धर्मे गौड़ा के निधन पर ओम बिरला ने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले की ना सिर्फ उच्च स्तरीय बल्कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ओम बिरला ने ट्वीट कर कहा है, 'कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन एसएल धर्मे गौड़ा के निधन की खबर से काफी दुख पहुंचा है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके साथ सदन में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम लोकतंत्र की गरिमा पर कठोर आघात है। उनकी मृत्यु की उच्च स्तरीय-निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

एचडी देवगौड़ा ने भी जताया दुख

एसएल धर्मे गौड़ा के निधन पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देव गौड़ा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि धर्मे गौड़ा के निधन से राज्य को क्षति पहुंची है। वहीं कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, 'उनके निधन से मुझे सदमा पहुंचा है, वो एक ईमानदार राजनेता थे।

