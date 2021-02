लोकसभा: केंद्र पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का ताबड़तोड़ हमला, कश्मीरी पंडितों को भूलने का लगाया आरोप

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। लोकसभा से बजट सत्र के पहले चरण में शनिवार को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी की ओर से मोर्चा संभाला। अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार के वादों की याद दिलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से तीखे सवाल पूछे। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों को 200 से 300 एक्टर जमीन देने का वादा पूरा नहीं किया गया, मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों से किए अपने वादे को भूल गई है।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'आपने धारा 370 को खत्म करने के बाद जो सपने दिखाए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। जम्मू और कश्मीर सामान्य स्थिति में नहीं लौटा है। 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्थानीय व्यापार समाप्त हो गया है। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप जम्मू-कश्मीर में चीजों को कैसे सुधारेंगे?' उन्होंने आगे कहा, अमित शाह जी, आपने कहा था कि आप ब्राह्मणों को वापस लाएंगे। क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे? आप कहते हैं कि आप गिलगित बाल्टिस्तान वापस लाएंगे। यह तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम उन लोगों को वापस लाएं जो आंतरिक रूप से विस्थापित थे, जो कश्मीर घाटी में नहीं जा सकते हैं।'

The dreams that you had shown after the abrogation of Article 370 have not been fulfilled. J&K has not returned to normalcy. More than Rs 90,000 cr of local business has finished. We want you to tell us how will you improve things in J&K: AR Chowdhury, Leader of Congress in LS pic.twitter.com/i7Qjr23spA