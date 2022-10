लिंगायत संतों के साथ क्या हो रहा है, कर्नाटक में इनके मठों का इतना राजनीतिक महत्त्व क्यों है ?

India

Lingayat Seer Karnataka: कर्नाटक की राजनीति और लिंगायत समुदाय दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। भाजपा की राजनीति पर पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का जो प्रभाव रहा है, उसके पीछे भी यही संप्रदाय है। हाल के महीनों में लिंगायत संप्रदाय के कई संत हमेशा गलत वजहों से चर्चा में आए हैं। लिंगायत समाज कर्नाटक की राजनीति में इतने अहम हो चुके हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी किसी के लिए भी इन्हें नजरअंदाज करना रानीतिक रूप से संभव नहीं है। जबकि, अगस्त से लेकर अब तक ही लिंगायत संतों के साथ जुड़े कम से कम चार ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनका संबंध किसी ना किसी महिला से जुडा है और फिर अप्रिय खबरें सुनने को मिली हैं।

Lingayat Seer Karnataka:Lingayat Mutts have come into the limelight for wrong reasons. He has always been influential in Karnataka politics. Many chief ministers are made from this society