दिल्ली सरकार के फैसले को LG की मंजूरी, शादियों में अब 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर है। फेस्टिव सीजन के चलते दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसने सभी को डरा दिया है। एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 करने का फैसला लिया था। अब इस फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। बुधवार को अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

दिल्ली सरकार ने LG को भेजा था प्रस्ताव

अनिल बैजल की स्वीकृति के बाद दिल्ली में अब शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की सीमा 50 रहेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ये प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 दिल्ली सरकार ने ही की थी और अब उस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब दिल्ली में कुछ सप्ताह पहले कोरोना की स्थिति में सुधार होने लगा था तो केंद्र सरकार के निर्देश पर हमने शादी में मेहमानों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 200 कर दिया था, लेकिन अब इसे वापस लिया जा रहा है।

Lt Gov has given approval. This was essential as larger the crowd at a place, the more harmful it is. Lockdown won't be imposed but people have to be stopped from gathering in large numbers: Delhi Deputy CM Manish Sisodia on capping number of attendees at weddings in Delhi to 50 https://t.co/Q7P4DHDx58 pic.twitter.com/wEX7GwleNi