AAP नेता राघव चड्ढा ने CM अमरिंदर को लिखी चिट्ठी, किसानों के लिए मांगी पंजाब पुलिस की सुरक्षा

oi-Akarsh Shukla

Farmers Protest: नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले दो महीने से जारी किसान आंदोलन फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत के भावुक संदेश और मुजफ्फरनगर महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों की मौजूदगी ने कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आदोंलन में फिर से नई जान फूंक दी है। इस बीच सिंधु बॉर्डर (singhu border) समेत कई अन्य स्थानों पर किसानों पर हो रहे हमलों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) को पत्र लिख आंदोलनकारी किसानों को सुरक्षा देने की मांग की है।

पंजाब में 'आप' के सह-प्रभारी राघव चड्ढा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिख आग्रह किया है कि वह धरने पर बैठे किसानों को सुरक्षा के लिए कैंपों को चारों पंजाब पुलिस को पर्याप्त संख्या में तैनात करें। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किसानों पर अपने गुड्डों द्वारा हमले करवा रही है। दंगाइयों के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वरें इस बात का सबूत है कि किसानों पर हमले भाजपा करवा रही है।

Aam Aadmi Party's Raghav Chadha writes to Punjab CM Captain Amarinder Singh saying," AAP demands that you deploy Punjab Police in sufficient numbers to surround the camps where the peaceful protests are being held from all sides." #Delhi pic.twitter.com/gihnYSBuW5