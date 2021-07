चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जश्न में भारत के वामपंथी नेताओं ने भी लिया हिस्सा, पूरी लिस्ट देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 जुलाई: चीन की सत्ताधारी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के 100 साल पूरे होने के जश्न में भारत की वामपंथी पार्टियों के नेताओं समेत कुछ और विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने भी भाग लिया है। यह जानकारी दिल्ली स्थित चाइनीज एंबेसी ने दी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने का यह जश्न समारोह मंगलवार को चाइनीज एंबेसी की ओर से आयोजित किया गया था। भारत के लेफ्ट फ्रंट और डीएमके नेताओं ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की थी। चाइनीज दूतावास की ओर से कहा गया है कि '27 जुलाई को सीपीसी की स्थापना के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए भारत में चीन के दूतावास की ओर से ऑनलाइन सेमीनार आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य 'पार्टी-निर्माण, आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुभव साझा करना' था।'

English summary

Apart from Sitaram Yechury and D Raja many Left and opposition leaders attended the celebration of Communist Party of China, the Chinese Embassy organized the program