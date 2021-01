पश्चिम बंगाल: मंत्री पद से छोड़ने वाले लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने बताई वजह, क्रिकेट के लिए राजनीति से लिया ब्रेक

India

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। Laxmi ratan shukla resign from Minister post पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब समय ज्यादा नहीं बचा है। अप्रैल या मई के महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले राज्य में सियासी उठापटक का दौर चल रहा है। इस उठापटक के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लग गया। दरअसल, राज्य सरकार में खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और बेस्ट ऑफ लक भी कहा।

बीजेपी में शामिल होने पर लक्ष्मी रत्न शुक्ला की सफाई

मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लक्ष्मी रत्न शुक्ला को लेकर लगातार यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो अब बीजेपी के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने इस्तीफे को लेकर लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने कहा है, "मैंने जितनी ईमानदारी से क्रिकेट खेला है, उसी ईमानदारी से राजनीति भी की है। एक क्रिकेटर के रूप में मेरी पहचान सबसे पहले है, इसलिए अभी मैं अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर ही केंद्रित करूंगा। मैं विधायक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करूंगा... चूंकि मैं राजनीति से ब्रेक लेने जा रहा हूं, किसी पार्टी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता।"

I've done politics as honestly as I've played cricket. My identity as a cricketer is the most fundamental. For now, I'll focus on sports. I'll complete my term as MLA...Since I'm going to take break from politics, question of joining a party doesn't arise: Laxmi Ratan Shukla, TMC https://t.co/4FTpSBd1Rx pic.twitter.com/Lc7UwXED2Z