कर्नाटक: केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार का हुआ एक्सीडेंट, पत्नी की मौत

नई दिल्ली। Shripad Naik wife Vijaya Naik died: कर्नाटक (Karnataka) के उत्तर कन्नड़ जिले के अकोला में आज (सोमवार) केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक (Shripad Naik) की कार भीषण सड़क हादसे (Road accident) की शिकार हो गई। इस दुर्घटना में श्रीपद नाइक घायल हो गए हैं, जबकि उनकी पत्नी विजया नाइक (Vijaya Naik) की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद दोनों को नजदीकी सरकारी अस्पताल (government hospital) में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल श्रीपद नाइक की हालत स्थिर बताई जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीपद नाइक की कार में छह लोग सवार थे, वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुईं श्रीपद नाइक की पत्नी विजया नाइक बेहोश हो गई थीं और उन्हें काफी देर तक होश नहीं आया। बाद में डॉक्टरों ने विजया नाइक को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) से गोवा में केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बात की है।

Prime Minister Narendra Modi has spoken to Goa Chief Minister Pramod Sawant to ensure proper arrangements for the treatment of Union Minister Shripad Naik, at Goa. https://t.co/txAQZm0Lz6

श्रीपद नाइक की पत्नी विजया नाइक के निधन की खबर आते ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने ट्वीट कर विजया नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, 'एक दुर्घटना में विजया नाइक जी की मृत्यु की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए, आशा है कि भगवान उन्हें और उनके परिवार को इस नुकसान से उबरने की शक्ति प्रदान करेंगे।'

Deeply saddened to hear the news of Vijaya Naik ji's death in an accident. Praying for the quick recovery of Hon'ble Union Minister Shripad Naik ji, hope God gives him & his family the strength to overcome this loss. https://t.co/dSY3fe10It