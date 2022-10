कर्नाटक हिजाब बैन पर SC के फैसले से पहले सिब्बल का ट्वीट, कहा- लैब एक्सपेरिमेंट है ये, अगर कामयाब हुआ तो...

India

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। लेकिन उससे पहले सीनियर वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि हिजाब बैन की मांग करना एक 'लैब एक्सपेरिमेंट' है। अगर यह कर्नाटक में सफल हो जाएगा, तो इसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को हिजाब बैन पर प्रयोग करने के बजाय मुद्रास्फीति को कम करने, कारखाने का उत्पादन बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए।

Karnataka

Banning “hijab” in schools

A lab experiment

If it succeeds it will be repeated in all BJP ruled states for “political mileage”

Let’s instead experiment with:

Reducing inflation(Sept.7.4%)

Increasing factory output

Reducing poverty

Delivering justice to the poor