कर्नाटक सरकार ने थिएटर खोलने की दी अनुमति, अब नाइट कर्फ्यू भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू

India

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, जुलाई 18। कर्नाटक सरकार ने कोविड 19 से संबंधित पाबंदियों में ढिलाई की घोषणा की है। रविवार को सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, सरकार ने थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही नाइट कर्फ्यू के समय में भी एक घंटे की कटौती की है। अब कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये आदेश 19 जुलाई से लागू होगा।

26 जुलाई से खुलेंगे शिक्षण संस्थान

इसके अलावा सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसे हायर शिक्षण संस्थानों को 26 जुलाई से खोलने की अनुमति दे दी है। रविवार को मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई एक मीटिंग में ये निर्णय लिए गए।

Night curfew to continue to be imposed from 10 pm to 5 am in Karnataka. Cinema halls/multiplexes/theatres & similar places permitted to operate with 50% of its seating capacity strictly adhering to COVID appropriate behaviour and SOPs from July 19: Karnataka Government