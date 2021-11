कर्नाटक: ऑन माइक ने फिर कराई कांग्रेस की फजीहत, BJP ने लिया आड़े हाथ

India

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 24 नवंबर। कांग्रेस नेताओं द्वारा अनजाने में ऑन माइक की वजह से गपशप को लेकर फिर से पार्टी की फजीहत हुई है। पिछले महीने कर्नाटक कांग्रेस की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं जब दो नेताओं को राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार द्वारा कथित भ्रष्टाचार के बारे में बात करते सुना गया। अब एक बार फिर कर्नाटक से ऐसा ही वाकया सामने आया है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया है। सामने आया वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 31 अक्टूबर का है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक-दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी लेकिन मंच पर लगा माइक ऑन था, जिसके चलते उनकी बातें रिकॉर्ड हो गईं। इसमें सिद्धारमैया, शिवकुमार से देश के पहले उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीर के बारे में पूछते हैं, जो मंच पर नजर नहीं आती। इस वीडियो पर अब बीजेपी नेता रेणुकाचार्या ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बातचीत का वीडियो शेयर कर कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के डर से सरदार बल्लभ भाई को श्रद्धांजलि देने को मजबूर हैं।

If anyone had doubt how much the Nehru Dynasty hated Sardar Patel, this video clears it.

CONgress leaders @siddaramaiah & @DKShivakumar agree to place photo of Sardar Patel along with that of Indira Gandhi fearing BJP.

It is a shame that Slaves are so much scared of an Italian. pic.twitter.com/ZiO3pUegGu